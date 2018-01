Sparatoria in scuola Kentucky, 2 morti e 19 feriti

Due morti e 19 feriti, di cui 14 per colpi d'arma da fuoco: è l'ultimo bilancio fornito dal governatore del Kentucky Matt Bevin sulla sparatoria in una scuola superiore di Benton. La persona arrestata è uno studente di 15 anni.



L'episodio e' considerato chiuso dopo l'arresto dell'autore della sparatoria, ma resta lo shock nella piccola comunita' di Benton, di 4500 anime, circa 120 miglia a nordovest di Nashville, in Tennessee.