Iran: Pasdaran, sequestrata petroliera Gb

I guardiani della Rivoluzione iraniana hanno annunciato di aver "sequestrato" una petroliera britannica nello stretto di Hormuz.

La società armatrice Stena Bulk, proprietaria della petroliera britannica, ha confermato in una nota che la nave è stata bloccata da alcune "piccole imbarcazioni e da un elicottero non identificati". La società ha aggiunto che da quel momento si sono interrotti i contatti con l'equipaggio, composto dal 23 persone. "Non abbiamo notizie di feriti", è scritto ancora nella nota della Stena Bulk, e al momento "la priorità è la sicurezza dell'equipaggio".

Il governo britannico "sta valutando la situazione" dopo aver raccolto informazioni su "un incidente avvenuto nel Golfo". Lo riferiscono fonti ufficiali citate dai media del Regno. Il ministero della Difesa da parte sua ricorda di avere unità nella zona, ma aggiunge di non poter al momento dare alcuna notizia.

La Stena Impero è una nave relativamente moderna, secondo quanto riporta il Guardian online, e ha una stazza di 30.000 tonnellate. Appartiene alla società Stena Bulk. La vicenda segue di pochi giorni il sequestro a Gibilterra, territorio britannico d'oltremare, di una petroliera iraniana, la Grace 1, bloccata da unità dei Royal Marines e che secondo Londra era destinata a trasportare petrolio verso la Siria a dispetto delle sanzioni Ue. Un sequestro denunciato fin da subito come "atto di pirateria" da Teheran, che aveva minacciato ritorsioni in caso di mancato rilascio. Proprio oggi le autorità di Gibilterra hanno viceversa esteso il provvedimento di stop della Grace 1 per 30 giorni.