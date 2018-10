Media,giornalista saudita è stato ucciso

(ANSA) - ISTANBUL, 7 OTT - Gli inquirenti turchi ritengono che il giornalista saudita critico di Riad Jamal Khashoggi sia stato ucciso in "un omicidio premeditato" nel consolato saudita di Istanbul: lo scrive il quotidiano americano Washington Post, per il quale Khashoggi collaborava, citando due funzionari anonimi. Le autorità saudite non hanno commentato la notizia, limitandosi a ribadire che il giornalista ha lasciato la sede diplomatica. Khashoggi non dà notizie di sé da martedì scorso, da quando cioè è entrato nell'edificio del consolato per una pratica di divorzio. Gli inquirenti ritengono che una squadra di 15 persone sia "arrivata dall'Arabia Saudita" proprio per uccidere il giornalista, scrive ancora il Washington Post citando uno degli anonimi funzionari che ha aggiunto: "E' stato un omicidio premeditato". Secondo la fonte il corpo del giornalista 59enne è stato poi portato fuori dal consolato. Il Guardian scrive che Ankara renderà oggi pubbliche le prove raccolte che dimostrano l'assassinio di Khashoggi.