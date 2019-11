Caso Caruana, in arrivo incriminazione di Fenech

Secondo fonti citate dal Times of Malta e dal Malta Independent, Yorgen Fenech potrebbe essere incriminato entro la serata di oggi per l'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Il 37enne imprenditore e re dei casinò, ex ad del Tumas Group, la principale holding di Malta ma anche proprietario della 17Black di Dubai, è stato accusato di essere il mandante dell'assassinio dall' intermediario, il tassista-usuraio Melvin Theuma che ha ottenuto la grazia per le prove portate.



Il premier maltese Joseph Muscat, travolto dal Caso Caruana, lascerà il suo incarico il 18 gennaio prossimo. Lo riferiscono fonti del partito laburista del primo ministro citate dal Times of Malta secondo cui l'8 gennaio inizieranno le consultazioni all'interno del partito per la successione.