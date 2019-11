La Spagna vota domani, Sanchez ci prova

La 'giornata di riflessione' oggi alla vigilia del voto in Spagna impone il silenzio per le forze politiche, che hanno chiuso ieri in serata una breve ma intensa campagna elettorale. A poche ore dalla chiamata alle urne resta tuttavia l'incognita sulla possibilità reale di superare l'impasse che ha impedito la formazione del governo dopo la consultazione del 28 aprile scorso.

E se il leader socialista e premier ad interim Pedro Sanchez rimane determinato alla formazione di un governo monocolore e chiede per questo il mandato agli elettori, le novità nel panorama possono arrivare dall'ambizione dell'ultradestra di Vox guidato da Santiago Abascal e dalle speranze del Partido Popular di Pablo Casado.