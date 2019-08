Trump minaccia dazi su vini Francia

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il presidente Usa Donald Trump ha nuovamente minacciato ieri - prima di partire per il G7 di Biarritz - di imporre dazi sui vini francesi in risposta alla digital tax sulle grandi aziende tecnologiche americane approvata da Parigi l'11 luglio scorso. Una misura che non piacerebbe affatto a Bruxelles: l'Unione europea "risponderà per le rime" se Trump deciderà di tassare i vini francesi, ha detto oggi il presidente Donald Tusk.