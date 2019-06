Kazakistan:si vota successore Nazarbayev

In Kazakistan si vota per scegliere il successore di Nursultan Nazarbayev, il presidente che ha guidato il paese centroasiatico sin dall'indipendenza dall'Urss, nel 1991, e che si è dimesso lo scorso marzo. Si prevede la facile vittoria di un suo delfino, l'attuale presidente Kassym-Jomart Tokayev, rispetto agli altri sei candidati. In Kazakistan, paese strategico per la ricchezza di risorse energetiche e ponte tra Cina e Russia, l'opposizione organizzata è debole, ma le proteste anti-governative sono cresciute negli ultimi mesi, proprio con l'uscita di scena di Nazarbaiev, perché si teme che il voto odierno sia una farsa.

Un centinaio di manifestanti dell'opposizione sono stati arrestati oggi dalla polizia nelle principali città del Kazakistan, Nur-Sultan (il nuovo nome della capitale Astana) e Almaty, nel giorno delle prime presidenziali dell'era post-Nazarabyev. Lo riporta l'agenzia russa Interfax.