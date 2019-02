Gilet gialli, processo 22/5 per insulti

(ANSA) - PARIGI, 21 FEB - E' stato fissato per il 22 maggio il processo a Benjamin W., uno dei principali protagonisti dell'aggressione verbale, sabato scorso, durante la manifestazione dei gilet gialli a Parigi, contro il filosofo Alain Finkielkraut, con insulti di connotazione antisemita. Di padre algerino e madre francese, convertitosi all'islam, Benjamin W. era stato posto in stato di fermo martedì sera a Mulhouse, dopo aver risposto spontaneamente alla convocazione della polizia giudiziaria. Secondo France Bleu Alsace, questo pomeriggio è uscito dal commissariato da una porta laterale. Nel video di quei concitati momenti diffuso sul web, il trentaseienne commerciante di telefoni cellulari a Mulhouse appare con gilet giallo e kefiah attorno al collo. L'inchiesta che lo riguarda è stata aperta per "offese in pubblico per origine, etnia, nazionalità, razza o religione".