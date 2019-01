Danimarca: almeno sei morti in un incidente ferroviario

Almeno sei persone sono morte e almeno otto sono rimaste ferite oggi in seguito a un incidente ferroviario in Danimarca: lo ha reso noto la polizia. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 8:00 sul ponte Storebaelt, che collega le isole di Zealand e Funen.



Il disastro, secondo i media locali, è stato provocato da un telone del treno merci che ha colpito l'altro convoglio mentre passava in direzione opposta e lo ha costretto a una brusca frenata. Non è chiaro ancora se il treno passeggeri sia anche deragliato.

Il ponte consente il passaggio sia dei treni, sia delle auto ma al momento della sciagura era chiuso al traffico automobilistico a causa di un forte vento.