May, oggi voto mozione sfiducia dei Tory

Il primo ministro britannico Theresa May affronterà questo pomeriggio un voto di sfiducia richiesto da suoi compagni di partito, scontenti per la sua gestione della Brexit e per l'accordo con l'Ue. Il voto è scattato dopo che 48 deputati - il 15% del totale - hanno scritto una lettera che lo richiedeva. Voteranno 315 membri del partito presenti in Parlamento. Se perde, resterà premier, ma solo fino all'elezione del nuovo leader, che diventerà primo ministro senza bisogno di elezioni politiche.

L'annuncio del voto è stato dato da Graham Brady, leader della cosiddetta Commissione 1922 del partito conservatore (responsabile di queste procedure), Graham Brady, che ha detto di aver ricevuto il numero necessario di lettere. Se May raggiunge i 158 voti necessari, la sua leadership non potrà essere messa in discussione per un altro anno. Se verrà sconfitta, non potrà ripresentarsi, e scatterà il meccanismo per l'elezione del suo successore: prima verranno avanzate le candidature, poi ci sarà il voto dei parlamentari, quindi il voto degli iscritti in tutto il Regno Unito.

"Mi opporrò a quel voto con tutto quello che ho": lo ha detto oggi la premier britannica Theresa May commentando il voto su una mozione di sfiducia - previsto per questo pomeriggio - richiesto da suoi compagni di partito. "Un cambio di leadership nel Partito Conservatore adesso" avrebbe conseguenze sull'accordo sulla Brexit, che "un nuovo leader non avrebbe tempo di rinegoziare", e "metterebbe a rischio il futuro del nostro Paese causando un'incertezza che non siamo in grado di sostenere", ha aggiunto la premier britannica.