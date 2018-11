Francia: auto su manifestanti, un morto

Comincia tragicamente la mobilitazione dei giubbetti gialli che si propone di paralizzare oggi la Francia: un'auto ha forzato un blocco stradale in Savoia, nel sud, e una manifestante è rimasta uccisa, secondo quanto reso noto dal ministero dell'Interno.

La manifestante dei cosiddetti "giubbini gialli", il movimento spontaneo nato in Francia contro il caro-carburante, è rimasta uccisa a Pont-de-Beauvoisin dall'automobile di una donna che si è trovata nei disordini ed è stata presa dal panico. Lo ha precisato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner. La donna stava accompagnando la figlia piccola dal medico quando i manifestanti hanno cominciato a dare colpi alla sua auto. Impaurita, la conducente ha accelerato ed ha investito una manifestante, rimasta uccisa. Sotto shock, la donna è stata posta in stato di fermo. Sono oltre 1.000 i punti critici dei blocchi dei 'giubbini gialli'. Secondo il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, oltre alla donna rimasta uccisa in Savoia da una automobilista che ha forzato il blocco presa dal panico, ci sono diversi feriti. I manifestanti, secondo gli Interni, sono 50.000.