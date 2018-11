Ciondolo di Maria Antonietta battuto all'asta per 32 milioni di dollari

Un grande ciondolo di perla naturale a forma di goccia appartenuto alla regina Maria Antonietta, ghigliottinata durante la rivoluzione francese, è stata battuta all'asta da Sotheby's a Ginevra per la cifra record di 32 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste si tratta di una cifra record per una perla, anche se il ciondolo era arricchito da una serie di diamanti. Il gioiello era il pezzo forte di un lotto di eccezionale valore storico, oltre che materiale: dieci pezzi, tra cui orecchini e collane, anelli, una spilla e un fermaglio per capelli di diamanti appartenuti alla regina, posseduti per generazioni e poi venduti dalla casa reale dei Borbone di Parma.

Maria Antonietta, dopo la rivoluzione, aveva distribuito i suoi beni più preziosi tra le famiglie a lei imparentate residenti all'estero. Alcuni di questi gioielli non erano stati indossati in pubblico per 200 anni.