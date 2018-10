Germania: aperti i seggi in Baviera, 9,5 milioni alle urne. Csu teme sconfitta storica

Si sono aperti stamani in Baviera le operazioni di voto per l'elezione del Parlamento locale, in una consultazione che secondo i sondaggi presenta molte incognite che si potrebbero ripercuotere sugli equilibri politici a livello nazionale. Circa 9,5 milioni di elettori sono chiamati alle urne. L'Unione dei Cristiano Socali (Csu), alleata di governo della cancelliera Angela Merkel, ha mantenuto la maggioranza assoluta in questa prospera regione del Paese negli ultimi 56 anni, con la sola eccezione di cinque. Ma le previsioni di voto indicano che potrebbe perdere tale posizione di predominio con un largo margine nella consultazione odierna.

Con i suoi 13 milioni di abitanti e il secondo Pil regionale della Germania, la Baviera affronta oggi un voto cruciale, con possibili conseguenze anche sul governo federale a Berlino. I sondaggi danno la Csu fra il 33 e il 35%, molto lontani dal 47,7% incassato nel 2013. Al governo del Land da circa cinquant'anni questa volta il partito non solo dovrà quasi certamente allearsi con altri, ma potrebbe addirittura passare all'opposizione. Secondo Schaeuble, presidente del Bundestag, il voto potrebbe dare il via a un processo di "grande cambiamento" da consolidare il 28 ottobre in Assia.