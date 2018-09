Migranti: Le Maire, Aquarius? 'La Francia dice no'. Allarme per il maltempo. L'Ue si sfila

"La situazione legale dell'Aquarius 2 è questa: è una nave senza bandiera europea, e ha operato in un'area di ricerca e salvataggio libica", perciò "non impegna la responsabilità europea. Nessuno Stato membro si è fatto avanti" per aiutare. Così Natasha Bertaud, portavoce della Commissione europea, a cui è stato chiesto se la Commissione Ue abbia un ruolo di coordinamento sulla vicenda della nave con 58 migranti a bordo.

"Per ora, la Francia dice no": il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, ha risposto così alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell'Ong Sos Méditerranée di aprire il porto di Marsiglia alla nave Aquarius con 58 migranti a bordo.

Intervistato in diretta alla trasmissione di Jean-Jacques Bourdin, il ministro ha detto che "per ora la Francia dice no" all'arrivo dell'Aquarius a Marsiglia. "Se non definiamo delle regole comuni, non riusciremo ad affrontare la sfida dell'immigrazione", ha avvertito, tornando ad insistere - come altri esponenti del governo di Parigi - sulla necessità di una soluzione comune. Citando le "regole europee", Le Maire ha precisato che la nave umanitaria "deve attraccare nel porto più vicino (...) Non a Marsiglia".

Ha poi aggiunto che la Francia si assume le sue responsabilità accogliendo una quota di rifugiati ma "dobbiamo dire no alla migrazione economica".

Ieri, i responsabili di Sos Méditerranée e di Msf avevano lanciato un solenne appello all'amministrazione del presidente Emmanuel Macron affinché aprisse "eccezionalmente" il porto di Marsiglia ai 58 attualmente a bordo dell'Aquarius. Ma Parigi ha risposto picche. "L'umanità - ha ribattuto già ieri sera il portavoce del governo, Benjamin Griveaux - significa lasciare attraccare la nave nel porto più vicino e più sicuro. E' attraverso la cooperazione con i nostri partner europei che forniremo una soluzione. Non cadiamo nella trappola che alcuni ci tendono".

Oggi "l'Europa è dieci volte più solidale di quanto non lo fosse in precedenza, è il motivo per cui ridiciamo all'Italia che l'idea di chiudere i propri porti a delle persone in pericolo è contrario al diritto, è contrario all'umanità": lo ha detto la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, intervistata da Sud radio sul caso della nave Aquarius.

"In questo momento abbiamo 58 persone a bordo soccorse tra giovedì e sabato. Abbiamo avuto bel tempo, situazioni ideali per le partenze. Le condizioni meteo stanno peggiorando e nelle prossime ore aspettiamo mare con onde fino a 5 metri. Per questo diventa importante e fondamentale trovare un porto per sbarcare in sicurezza tutte queste persone". Lo afferma uno dei soccorritori dell'Aquarius in un video su Twitter.

