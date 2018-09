Riforma pensioni: a Mosca migliaia in piazza contro Putin, molti fermi - FOTO

Migliaia di persone hanno partecipato a Mosca alle manifestazioni contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. In una calda domenica di sole, i dimostranti si sono radunati in piazza Pushkin, sotto la statua del grande poeta russo, urlando slogan contro il governo e contro il presidente Vladimir Putin. Tanti i cartelli contro il leader del Cremlino e contro l'impopolare riforma delle pensioni. Secondo il ministero dell'Interno, in piazza Pushkin c'erano circa 2.000 persone. Oggi a Mosca si vota per eleggere il sindaco. La vittoria del sindaco uscente, il putiniano Serghiei Sobianin, è data per scontata. In Russia si vota oggi anche per eleggere 26 tra governatori e sindaci e sette deputati nazionali.



Sale ad almeno 291 il numero delle persone fermate dalla polizia in Russia per aver partecipato alle manifestazioni contro l'aumento dell'età pensionabile. Lo riferisce l'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info, che monitora fermi e arresti. Secondo l'organizzazione, 58 persone sono state fermate a Ekaterinburg, 43 a Omsk, 28 a Krasnodar, 24 a San Pietroburgo, 20 a Tver, 17 a Ufa, 14 a Khabarovsk, 13 a Tomsk, 10 a Novosibirsk, 9 a Mosca, 9 a Celyabinsk.