Juncker, domenica vertice Ue sui migranti

"Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha convocato per domenica a Bruxelles una riunione di lavoro informale sui temi della migrazione e dell'asilo durante la quale lavorerà con un gruppo di capi di Stato e di governo degli Stati membri interessati per trovare soluzioni europee in vista del prossimo Consiglio europeo". Lo riferisce una nota della Commissione Ue.

Si tratterà, secondo quanto appreso a Bruxelles, di un vertice a 8 con i leader di Italia, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Bulgaria, Malta e Austria più i rappresentanti delle istituzioni Ue.



Summit Visegrad-Austria domani a Budapest - Minivertice dei leader dei Paesi di Visegrad ed il cancelliere austriaco Sebastian Kurz domani a Budapest sul dossier migrazione e asilo. Lo annuncia Bertalan Havasi, capo ufficio stampa del premier ungherese Viktor Orban, e lo confermano fonti diplomatiche a Bruxelles.