Francia-Russia paesi che risolvono temi

"La Francia e la Russia sono due paesi importanti perché siedono nel consiglio di sicurezza dell'Onu e hanno tradizionalmente rapporti molto forti". Lo ha detto Emmanuel Macron prima del suo incontro con Putin. "Oggi firmeremo contratti importanti in molti campi", ha detto Macron affrontando il tema della cooperazione bilaterale. Per quanto riguarda l'agenda internazionale il presidente francese ha assicurato che Parigi e Mosca "possono trovare soluzioni" su diversi temi, come "Ucraina, Medio Oriente, Iran e Siria", sfruttando un metodo di lavoro "multilaterale".