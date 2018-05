Francia: Macron presenta piano banlieue

(ANSA) - PARIGI, 22 MAG - E' tempo di "cambiare le cose" in banlieue: questa la promessa del presidente francese, Emmanuel Macron, che oggi presenta un nuovo piano per il rilancio delle periferie di Francia e per "riconfigurare i quartieri" difficili. Tra le proposte annunciate, aiutare i giovani di banlieue a trovare uno stage già dall'adolescenza, ma anche un "piano di battaglia" per l'istruzione, la salute e la sicurezza.

Commentando le fucilate tra gang a Marsiglia, Macron ha detto che "abbiamo perso la lotta contro i traffici di droga" e ha annunciato entro luglio l'avvio di una strategia per sradicare questo annoso problema che segna la grande metropoli affacciata sul mediterraneo. Mentre il ministro dell'Interno, Gérard Collomb, ha annunciato l'invio di agenti di polizia supplementari a Marsiglia.