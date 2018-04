La regina Elisabetta piange il suo cane corgi più anziano

E' nota la passione della regina Elisabetta per i suoi amati cani 'corgi': se ne può dunque immaginare il dolore, evidenziato oggi dai tabloid, per la morte del suo più anziano compagno a quattro zampe. Nella notte di domenica scorsa, infatti, come confermato una fonte di Buckingam Palace, Willow, corgi di 15 anni, è spirato a causa di un tumore. Willow era l'ultimo della 'dinastia reale' iniziata con Dookie, entrato a palazzo nel 1933, quando Elisabetta era ancora una bambina. Nel corso degli anni la regina ha poi allevato oltre 30 esemplari. Poco più di un anno fa se ne era andata anche Holly, che proprio con Willow era apparsa nel video per l'apertura delle Olimpiadi di Londra 2012, in cui la sovrana si era mostrata a fianco dello 007 Daniel Craig. I due cani erano stati ritratti in seguito con Sua Maestà anche nel servizio fotografico realizzato per lei nel 2016, in occasione del 90esimo compleanno, dalla famosa fotografa Annie Leibovitz.