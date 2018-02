Commercio, Ue: pronti a reagire a dazi Usa

"Abbiamo già reso noto alle più alte autorità americane che siamo fortemente preoccupati su eventuali misure degli Usa che potrebbero aver conseguenze sul commercio Ue. Siamo pronti a prendere misure appropriate per difendere le esportazioni Ue e saremo siano pronti a reagire rapidamente e in modo appropriato nel caso in cui le nostre esportazioni siano colpite da misure restrittive dagli Usa". Lo ha affermato il portavoce della Commissione europea. "Non siamo in una guerra commerciale" con gli Usa, ha affermato ancora il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas. "L'Unione è convita che il commercio internazionale possa e debba essere un 'win-win' e debba essere aperto e giusto e non vediamo una politica sul commercio come tra vincitori e vinti", ha sottolineato.