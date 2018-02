Assange: nuovo no a ricorso sull'arresto

(ANSA) - LONDRA, 13 FEB - Nuovo 'no' della magistratura inglese al ricorso dei legali di Julian Assange che chiedono l'annullamento del mandato di arresto nei confronti del fondatore di Wikileaks, in vigore fin dal 2012 per la mancata risposta a una convocazione giudiziaria a Londra.

La Westminster Magistrates Court si è espressa in favore del mantenimento del mandato, respingendo uno degli argomenti difensivi presentati dagli avvocati dell'attivista.