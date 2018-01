Incendio in un hotel a Praga, due morti

Due persone sono morte ed otto sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un albergo al centro di Praga. La portavoce dei servizi di soccorso Jana Postova ha detto che tre persone sono state rianimate. I vigili del fuoco hanno detto che si tratta dell'hotel Eurostars David.

Le vittime non sono state identificate e non sono ancora chiare le cause dell'incendio.