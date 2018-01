In Gb arriva tempesta Eleanor, un morto e 15 feriti

Voli cancellati negli scali di mezza Europa a causa del passaggio della tempesta Eleanor. A Schiphol ad Amsterdam sono stati cancellati 252 dei 1200 voli programmati per oggi, mentre per gli altri voli si prevedono ritardi fino ad un'ora. Disagi e cancellazioni anche in Svizzera negli scali di Zurigo e Basilea.

Sale a 15, di cui quattro gravi, il bilancio dei feriti in Francia a causa del passaggio della tempesta Eleanor, mentre una donna è morta sulle piste da sci di Morillon, in Alta Savoia, per la caduta di un albero dovuta alle forti raffiche di vento. 225.000 le case rimaste senza corrente in tutto il Paese. I pompieri sono intervenuti 4.300 volte. Dopo la sospensione di questa mattina, è ripreso a metà giornata il traffico aereo negli scali di Strasburgo e Bale-Mulhouse. Progressivo ritorno alla normalità nella regione di Parigi, altri 36 dipartimenti francesi restano invece in allerta meteo arancione, con un alto rischio di valanghe previsto per domani sulla regione alpina.

E' arrivata dall'Oceano Atlantico la tempesta Eleanor che sta sferzando il Regno Unito con venti superiori a 161 chilometri orari mentre è stata diramata l'allerta maltempo dall'Irlanda del Nord fino all'Inghilterra e alla Scozia. Secondo la Bbc un uomo è rimasto ferito non gravemente per la caduta di un albero sulla sua auto in Galles mentre si contano migliaia di case al buio in tutto il Paese. Ci sono disagi ai trasporti con strade bloccate e ponti chiusi a causa delle fortissime raffiche di vento. Secondo il Met Office, l'ufficio per la meteorologia,la situazione dovrebbe comunque migliorare nelle prossime ore.

Raffiche di 150 km/h all'ultimo piano della Tour Eiffel sono state registrate la notte scorsa durante il passaggio delle tempesta Eleanor sull'Ile-de-France, la regione della capitale. Viste le condizioni meteo, il monumento parigino è stato chiuso al pubblico e riaprirà quando la situazione sarà tornata alla normalità, secondo gli esperti nel tardo pomeriggio di oggi. Vento record anche a terra, con 111 km/h segnalati da una centralina nel parco parigino di Montsouris. Anche sulla costa le raffiche hanno raggiunto i 150 km/h. La tempesta Eleanor, che si sposta dal Nord dell'Irlanda fino dal mare del Nord, ha cominciato a sferzare la Francia intorno alle 2 di questa notte. 49 dipartimenti, tra cui la regione parigina, erano stati posti in allerta arancione da Meteo France, il servizio meteorologico nazionale. Alle 9 del mattino, circa 200.000 case erano senza corrente elettrica in tutto il Paese. Sospeso il traffico aereo negli aeroporti di Bale-Mulhouse e Strasburgo. Le foto diffuse su Twitter mostrano alcune auto schiacciate dagli alberi. Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato che parchi pubblici e giardini resteranno chiusi in attesa di un ritorno alla normalità. Nei giorni scorsi, sempre in Francia, la tempesta Carmen con venti fino a 100 km orari, da ovest a est, aveva causato un morto e lasciato almeno 65 mila case senza corrente elettrica.