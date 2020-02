Oms, preoccupati per aumento casi Italia

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Siamo profondamente preoccupati per l'improvviso aumento dei casi in Italia, Iran e Corea del Sud".

Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel suo briefing quotidiano sul coronavirus precisando che "al momento fuori dalla Cina ci sono 2074 casi in 28 Paesi e 23 morti". "Tutti i paesi - ha aggiunto - devono mettere al primo posto la tutela degli operatori sanitari. E le comunità devono proteggere le fasce più deboli, i più anziani e i soggetti con condizioni sanitarie pregresse".