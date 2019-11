Hong Kong, polizia spara e ferisce due

(ANSA) - PECHINO, 11 NOV - Violenti scontri questa mattina a Hong Kong tra polizia e manifestanti, impegnati a bloccare la circolazione stradale: almeno due persone sarebbero state colpite da colpi di pistola sparati dagli agenti a Sai Wan Ho.

Entrambi, secondo i media locali e i filmati postati sui social, sono stati portati via in ambulanza ed erano coscienti.

Uno dei due è stato raggiunto al torace. Gli episodi sono avvenuti poco dopo le 7:00 locali (mezzanotte in Italia).