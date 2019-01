Thailandia: Pabuk, riaprono gli aeroporti

Aeroporti e servizi di traghetti hanno ripreso a funzionare nel sud della Thailandia dopo l'allarme per la tempesta tropicale Pabuk che ha bloccato per giorni migliaia di turisti e residenti. Un pescatore è morto ieri dopo che la sua barca è stata rovesciata dalla tempesta. E due anziani sono annegati a Nakhon Si Thammara.

Tante case sono state danneggiate, linee elettriche abbattute e diverse provincie della costa allagate. In particolare turisti e i residenti sono stati evacuati nei giorni scorsi a migliaia dalle isole di Koh Samui, Koh Tao e Koh Phanganma, sulla costa orientale nel Golfo di Thailandia, provincia di Nakhon Si Thammarat. Sgomberate anche diverse località turistiche sulla costa occidentale, sull'altro lato della penisola, sul Mare delle Andamane, attorno a Phuket e Krabi.

Oggi sono previsti ancora temporali ma senza gravi conseguenze.