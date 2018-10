Indonesia, caduto aereo con 188 a bordo

(ANSA) - GIACARTA, 29 OTT - E' caduto in mare con 188 persone a bordo l'aereo passeggeri della compagnia indonesiana Lion Air di cui si erano persi i contatti poco dopo il decollo stamani da Giacarta. Lo confermano fonti ufficiali.

L'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri Bnpb ha pubblicato su Twitter foto di detriti tra cui smartphone, libri, borse e parti della fusoliera dell'aereo raccolti dalle navi di ricerca e soccorso che si sono riversate nell'area. La Bnpb ha specificato che sul volo c'erano 181 passeggeri, tra cui tre bambini, e sette membri dell'equipaggio. La tv indonesiana trasmette immagini di una chiazza di una lunga chiazza di benzina e un campo di detriti in mare.