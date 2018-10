Cina, il presidente dell'Interpol è sotto indagine

Il presidente dell'Interpol Meng Hongwei, 'sparito' dal 29 settembre, è sotto indagine per il sospetto di "violazioni della legge". E' quanto riportano i media ufficiali aggiungendo che Meng è attualmente nel mirino della Commissione di supervisione.



Moglie presidente Interpol, mi avvertì del pericolo con foto - La moglie del presidente dell'Interpol Meng Hongwei ha rivelato che poco prima di sparire il marito le aveva inviato una foto con un coltello, immagine che lei ha interpretato come un segnale di pericolo. Meng è scomparso dallo scorso 29 settembre, quando si è imbarcato su un volo diretto a Pechino. Secondo il South China Morning Post sarebbe stato preso in consegna non appena atterrato in Cina per essere interrogato dalle autorità cinesi. Ieri l'Interpol ha chiesto a Pechino "risposte ufficiali" sulla sorte del presidente e la Francia ha aperto un'inchiesta. "Il suo caso riguarda la comunità internazionale", ha detto ancora la moglie.