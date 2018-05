Hawaii, dal vulcano Kilauea esplosioni 'pirotecniche'

Esplosioni come fuochi d'artificio si sono sprigionate dal vulcano Kilauea, dal 3 di maggio in eruzione nella Big Island delle Hawaii, ormai semideserta dopo le massicce evacuazioni. A causarle la lava, che dallo scorso fine settimana ha raggiunto la costa, quando viene a contatto con l'oceano.

Le emissioni di gas, in particolare anidride solforosa, si sono intanto raddoppiate, ma fortunatamente il vento le spinge verso il largo. A produrle, reazioni chimiche provocate dalla lava che esce dal cratere quando viene in contatto con l'acqua marina o con ossigeno e vapore acqueo dell'atmosfera in presenza di luce solare. Sono potenzialmente assai nocive se spinte dal vento verso aree abitate.