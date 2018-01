Kabul, attacco terroristico a hotel Intercontinental, 'persone gettate da finestre'

Almeno quattro uomini armati hanno attaccato a Kabul l'hotel Intercontinental. Lo scrive la Bbc online precisando che gli assalitori hanno sparato contro gli ospiti dell'albergo.

Quattro ore dopo l'inizio, l'attacco di un commando di terroristi all'Hotel Intercontinental di Kabul era ancora in corso, in un quadro di grande tensione e senza ancora un bilancio ufficiale dei morti, che dovrebbero essere però almeno 15. Mentre le forze speciali afghane cercano di raggiungere due dei quattro militanti ancora asserragliati ai piani alti dell'hotel, un giornalista della tv Tolo ha riferito che secondo un uomo riuscito a fuggire gli attaccanti, sparando, hanno gettato alcuni ospiti fuori dalle finestre del terzo e quarto piano, al grido di 'Allah u Akbar'.

Secondo il portavoce del ministero dell'Interno Najib Danish, riporta la Bbc online, tra gli assalitori ci potrebbero essere kamikaze. L'hotel Intercontinental venne attaccato nel 2011 dai talebani. Nell'attentato morirono 20 persone, inclusi nove assalitori.

Ci sarebbero "almeno 15 tra morti e feriti" nell'attacco all'hotel, riferisce un testimone oculare fuggito dall'albergo, citato da Tolo News.

Gli uomini armati che hanno attaccato l'hotel Intercontinental di Kabul hanno aperto il fuoco nelle cucine e anche il quarto piano è sotto attacco, scrive la Bbc online citando un funzionario del Direttorato nazionale per la sicurezza. "Non so se gli assalitori sono all'interno dell'hotel ma posso sentire colpi d'arma da fuoco vicino al primo piano", ha riferito un ospite, aggiungendo che "siamo nascosti nelle nostre stanze. Chiedo alle forze di sicurezza di aiutarci il prima possibile prima che ci raggiungano e ci uccidano".

L'Hotel Intercontinental, sotto attacco a Kabul da parte di un gruppo di uomini armati, è al buio. L'elettricità, secondo media internazionali, è stata fatta saltare all'inizio dell'irruzione attorno alle 21.00 ora locale (le 17.30 in Italia). Le ambulanze "sono sul posto in attesa del via libera" per far entrare i soccorritori, ha dichiarato il ministro della sanità afghano Wahid Majrooh. Dai piani alti dell'hotel si levano alte fiamme. L'incendio sarebbe stato appiccato dai terroristi in una cucina del quarto piano, riferiscono fonti ufficiali afghane.

Vi sarebbero almeno cinque morti, tra il personale di sicurezza afgano dell'hotel, nell'attacco all'Intercontinental di Kabul. E' quanto si apprende da fonti di intelligence, che confermano anche l'uccisione da parte delle forze speciali afgane di un attentatore (il portavoce del ministro dell'Interno parla però di due), mentre altri sarebbero asserragliati al secondo piano con ostaggi. Nell'hotel, riferiscono le stesse fonti, risultano essere ospitati i dipendenti della compagnia aerea Kam Air, in particolare ucraini, ungheresi, statunitensi, norvegesi e greci.

Nessun italiano risulta essere alloggiato nell'Hotel Intercontinental di Kabul sotto attacco da parte di uomini armati, né vi sarebbero italiani direttamente o indirettamente coinvolti. E' quanto riferiscono all'ANSA fonti di intelligence.

L'attacco non è stato per il momento rivendicato da alcun gruppo, ma vista la dinamica e la brutalità dell'azione, gli analisti afghani ritengono che possa essere opera dell'Isis o della Rete Haqqani, movimento radicale ma collegato con i talebani dell'Emirato islamico dell'Afghanistan. Un giornalista della tv Tolo sul posto ha segnalato che dopo l'1 locale della notte (le 21,30 italiane) non si sono più sentite le raffiche delle armi automatiche, ma le ambulanze e gli automezzi dei vigili del fuoco non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione di avvicinarsi all'hotel. Per cercare di reprimere l'attacco sono sul posto diversi corpi speciali afghani, mentre tre elicotteri sorvolano permanentemente l'albergo.