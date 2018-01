Afghanistan: kamikaze a Kabul, 15 morti

Almeno quindici persone sono morte ed altre 20 sono rimaste ferite in un attacco suicida avvenuto in serata nell'area di Microrian di Kabul. Lo ha confermato il ministero dell'Interno afghano. Il kamikaze, giunto sul posto a piedi, si è fatto esplodere in un folto gruppo di persone, formato da civili che avevano partecipato ad una manifestazione e agenti di polizia.

L'attentato è stato rivendicato dall'Isis che aveva già una settimana fa attaccato un centro culturale sciita con annessa agenzia di stampa nella capitale afghana causando almeno 41 morti.