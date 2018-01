Oscar Perez, l'ex poliziotto che si era alzato in armi contro il governo di Nicolas Maduro, è stato ucciso oggi dalle forze di sicurezza venezuelana nell'assedio in un sobborgo di Caracas. Lo hanno riferito al canale Cnn in spagnolo "fonti ufficiali di alto livello" di Caracas che non hanno voluto essere identificate. (ANSA)