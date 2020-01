Shabaab attaccano base Usa in Kenya

(ANSA) - NAIROBI, 5 GEN - Jihadisti somali di al-Shabaab hanno attaccato oggi una base militare usata dagli Usa in Kenya, nella regione costiera di Lamu, ha riferito un portavoce militare. L'attacco, presso la base di Camp Simba, a Manda Bay, è l'ultimo in ordine di tempo portato a termine dal gruppo jihadista da quando il Kenya ha mandato le sue truppe oltre la frontiera, in Somalia, nel 2011. In un comunicato il portavoce dell'esercito keniano, il colonnello Paul Ninguna, ha affermato che alle 5.30 ora locale c'è stato un tentativo di violare la sicurezza" tentativo che "è stato respinto con successo". Al momento sono stati trovati i corpi di quattro terroristi.