Conferenza Italia-Africa alla Farnesina

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Quarantasei paesi africani, in maggioranza rappresentati a livello ministeriale, e 13 Organizzazioni internazionali, tra cui l'Unione Africana, per un totale di 350 delegati: sono i numeri della conferenza Italia-Africa che si apre domani alla Farnesina.

Appuntamento che, nelle parole del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, "rappresenta il principale momento di dialogo strutturato tra l'Italia e gli Stati del continente africano in impetuosa crescita demografica ed economica". I lavori alla Farnesina saranno aperti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e conclusi dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Obiettivo della conferenza è individuare soluzioni condivise alle principali sfide in materia di pace, libertà, democrazia e sicurezza e concordare percorsi di crescita comuni, attraverso anche la partecipazione di personalità dal mondo dell'economia e delle aziende, dell'accademia e delle organizzazioni non governative italiane. La conferenza si concentrerà sulle prospettive di collaborazione economica e di investimento nel continente dove l'Italia figura già fra i principali investitori. C'è poi l'aspetto della cooperazione nel campo formativo e accademico e un focus sull'interscambio culturale che potrà avvalersi anche del progetto di promozione integrata "Italia, Culture, Africa" che nel 2019 coinvolgerà la rete estera della Farnesina in una serie di eventi tra musica, cinema, teatro e letteratura per rafforzare i legami tra Italia e il continente africano. (ANSA)