Libia: colpo di mortaio sull'aeroporto, stop dei voli a Mitiga

Un "colpo di mortaio" è caduto sull'aeroporto Mitiga di Tripoli, l'unico in funzione nella capitale libica, causando un nuova sospensione dei voli dopo le due delle settimane scorse dovute agli scontri fra milizie. Lo riferiscono tweet dell'emittente Libya Al Ahrar. "Sospensione dei voli verso l'aeroporto di Mitiga dopo la caduta di un obice", scrive l'emittente - in linea con il sito Alwasat - citando il presidente dell'Autorità dell'aviazione civile libica, Mohamed Beitelmal.



"Vista la nuova caduta di un obice" la notte scorsa sul'aeroporto internazionale di Mitiga sparato "da parti irresponsabili", "sono state impartite istruzioni stamattina per la sospensione dei voli da e per" lo scalo "fino a nuovo ordine", conferma la pagina Facebook dell'aeroporto. L'episodio avviene dopo che il 25 settembre le milizie in lotta per il controllo della capitale avevano concordato un nuovo cessate il fuoco (dopo quello naufragato del 4 settembre) e l'uscita dalla capitale delle due formazioni che l'avevano attaccata. Gli scontri che per un mese avevano infuriato a intermittenza nella parte sud di Tripoli hanno causato almeno 117 morti e 404 feriti con lesioni gravi e medie secondo un bilancio ufficiale diffuso il 26 settembre. L'aeroporto era stato chiuso il 31 agosto e riaperto il 7 settembre per poi tornare a fermarsi il 12 a causa di un lancio di razzi. La più recente riapertura era stata annunciata mercoledì scorso con una ripresa dei voli avvenuta durante il fine settimana. Lo scalo "Mitiga", sul mare a otto km da piazza dei Martiri, è l'unico in funzione nella capitale libica dato che quello più periferico (25 km) chiamato semplicemente 'Internazionale' è chiuso dal 2014, quando fu danneggiato dai combattimenti quell'estate.