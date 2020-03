Cronache della pandemia – Cina

Appena riconquistato lo scettro di uomo più ricco d'Asia, Jack Ma continua a donare mascherine e altro materiale utile contro la pandemia del coronavirus.

Gli ultimi a beneficiare dell'attività filantropica del fondatore del colosso dell'e-commerce Alibaba sono Indonesia, Malaysia, Filippine e Thailandia, Paesi i cui il contagio sta aumentando, anche se a ritmo più contenuto rispetto all'Europa.

La Jack Ma Foundation e la Alibaba Foundation hanno deciso l'invio congiunto nelle quattro nazioni del Sudest asiatico di 2 milioni di maschere, 150.000 kit di test di verifica sull' infezione al Covid-19, 20.000 set di attrezzature protettive e 20.000 schermi facciali. "Più aiuto ad altre nazioni asiatiche è in arrivo", ha scritto oggi Ma sul suo account Twitter, aperto all'inizio della settimana.

Le due fonazioni, impegnate nell'assistere l'Africa contro il coronavirus, hanno inviato la scorsa settimana 500.000 kit per i test e un milione di mascherine negli Usa, dopo quelle chirurgiche spedite in Giappone e Corea del Sud. Altre spedizioni sono state fatte in Italia, Belgio e Spagna.

In settimana, è arrivato il carico in Italia con un milione di mascherine e 100.000 kit per i test con una dedica speciale stampata sulle scatole: un estratto del Nessun Dorma, l'aria più nota della Turandot di Giacomo Puccini: "Dilegua, o notte! Tramontate, stelle! Tramontate, stelle! All'alba vincerò! Vincerò! Vincerò!". Un messaggio di speranza e resilienza a tutti gli italiani.