Coronavirus: Wuhan riprende alcune attività. Commissione Ue, 4 casi positivi

Le attività "di grande significato per la produzione della catena industriale nazionale e globale" di Wuhan, il focolaio dell'epidemia di coronavirus in Cina, potranno ripartire dopo che saranno state attuate le misure di prevenzione e rilasciate le relative autorizzazioni. Lo ha annunciato il governo dell'Hubei, di cui Wuhan è il capoluogo, in un avviso secondo cui le attività "non coinvolte nei settori essenziali come utility e produzione agricola", non potranno ripartire almeno fino al 21 marzo".



Tutti i viaggiatori internazionali in arrivo a Pechino saranno sottoposti al periodo di quarantena di 14 giorni per scongiurare il cosiddetto "contagio di ritorno" del coronavirus. La capitale cinese amplia la misura varata la scorsa settimana dedicata a Paesi particolarmente colpiti dall'epidemia come Corea del Sud, Iran, Italia e Giappone. "Chiunque arrivi da qualsiasi nazione dovrà rispettare una quarantena di 14 giorni", ha affermato in conferenza stampa Zhang Qiang, un funzionario della municipalità di Pechino.



Primi quattro casi positivi al Coronavirus tra lo staff della Commissione europea, più un collaboratore esterno. La Commissione stessa lo ha fatto sapere a tutti i suoi dipendenti questa mattina attraverso una mail che indicava come anche altri tre sono in attesa del test.