Coronavirus, dalla Costa Fortuna alla Msc Opera, timori per le navi da crociera

Turisti italiani ancora nel mirino dei Paesi stranieri per il rischio Coronavirus: a Phuket, in Thailandia, è stato vietato l'attracco alla nave da crociera Costa Fortuna con a bordo 173 connazionali, tutti in buona salute. Sotto osservazione in particolare 64 passeggeri, quelli che hanno trascorso le ultime due settimane in Italia.

Paura rientrata invece a Napoli dove un'altra motonave, la Majestic della compagnia Gnv, con a bordo 125 persone tra equipaggio e operai, è da un paio di giorni ancorata nel porto del capoluogo partenopeo. A bordo ci sono nove marinai entrati in contatto con un collega tunisino risultato positivo al virus nel corso di un viaggio tra Genova e Tunisi. Le autorità sanitarie li hanno sottoposti a controlli escludendo la presenza di sintomi da Covid 19. Sono stati tuttavia sottoposti in via precauzionale a isolamento per i prossimi dieci giorni.Via libera degli uffici sanitari, invece, per gli oltre cento componenti dell'equipaggio che potranno lasciare la nave. "I nove membri dell'equipaggio della Gnv Majestic stanno bene, non hanno sintomi, sono solo in isolamento precauzionale", afferma Antonio Salzano, capo dell'ufficio Sanità Marittima di Napoli. "Non hanno sintomi e al momento non gli abbiamo fatto il tampone. Li abbiamo messi in isolamento per precauzione". Per la nave - si precisa dalla compagnia armatrice, la Gnv con sede a Genova - la sosta a Napoli era già prevista per consentire ordinari lavori di manutenzione. Motivo per cui non si può parlare tecnicamente di blocco.

Costa Crociere ricorda che anche su Costa Mediterranea a cui è stato impedito dal Madagascar lo scalo previsto a Nosy Be ed è in navigazione verso le isole Seychelles, "non ci sono casi sospetti tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio". La Thailandia ha imposto restrizioni a causa del coronavirus allo sbarco di italiani che siano stati nel nostro Paese negli ultimi 14 giorni. La nave è ripartita verso la Malesia. In una nota Costa Crociere si dice rammaricata dall'improvviso cambiamento di itinerario e conferma che la sicurezza dei propri ospiti e membri dell'equipaggio è una assoluta priorità.

Le navi si confermano possibili focolai del virus: le autorità egiziane hanno annunciato di aver individuato 12 casi di coronavirus tra le persone (tutti egiziani) a bordo di una delle navi che effettuano crociere sul Nilo.

In Liguria intanto sono iniziate le operazioni di trasferimento dei 65 membri dell'equipaggio della motonave della Gnv Rhapsody che da alcuni giorni sono in isolamento fiduciario obbligatorio a bordo. I marittimi andranno in due strutture genovesi individuate dalla Protezione Civile e dalla Task Force sanitaria per l'emergenza Coronavirus.

Intanto il Governo di Malta ha negato l'attracco a una nave da crociera MSC Opera con a bordo duemila passeggeri. Lo rende noto il Times of Malta. Le autorità maltesi hanno negato l'autorizzazione a seguito di una protesta pubblica sui timori di infezione da coronavirus dopo l'allarme lanciato da un media locale su un ex passeggero austriaco sbarcato nei giorni scorsi e successivamente trovato positivo al Covid-19. Per Mcs, che ha deciso di modificare l'itinerario, "la verifica dei documenti sanitari della nave fatta dalle autorità maltesi" aveva confermato l'assenza di casi a bordo.