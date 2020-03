Usa 2020: oggi Super Tuesday, Biden incassa tre endorsement

Pete Buttigieg, l'ex sindaco di South Bend ritiratosi dalla corsa alla nomination democratica per la Casa Bianca, ha ufficialmente dato il suo endorsement all'ex vicepresidente Joe Biden. "Lui è il leader che puo' battere Donald Trump", ha detto parlando a Dallas, in Texas, uno degli Stati in cui si voterà nelle prossime ore per il Super Tuesday. Al suo fianco proprio Biden. Sostegno all'ex vicepresidente anche da Amy Klobuchar e Beto O'Rourke "Un candidato che puo' unire l'America".

All'attacco invece Bernie Sanders che su Twitter scrive: "Non credo che sconfiggeremo Donald Trump con un candidato come Joe Biden". Il senatore ricorda come Biden votò per la guerra in Iraq e si complimenta poi per la corsa compiuta da Amy Klobuchar che ha annunciato il suo ritiro: "Spero che i suoi sostenitori si uniscano a noi per sconfiggere Trump a novembre e vincere un cambiamento reale".

Il governo Usa mette intanto in guardia gli elettori su possibili influenze straniere sul voto.

Stanno effettuando un altro golpe contro Bernie!" dopo quello del 2016 che favorì Hillary Clinton: così su Twitter Donald Trump sugli ultimi sviluppi sul fronte delle primarie democratiche.