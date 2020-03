Usa 2020: Biden vince primarie in South Carolina

Joe Biden ha vinto le primarie dem per la Casa Bianca in South Carolina. E' la prima vittoria di Biden nelle primarie. Secondo la Edison Research, l'ex vicepresidente vincerà almeno 14 dei 54 delegati in palio. "Grazie South Carolina! - ha twittato Joe Biden - A tutti quelli che sono stati abbattuti, esclusi e lasciati indietro, questa e' la tua campagna. Insieme vinceremo questa nomination e batteremo Donald Trump".

Con il 3,14% dei seggi scrutinati nelle primarie in South Carolina, Joe Biden è al 50,8%, quasi il triplo di Bernie Sanders (18,5%). Terzo il miliardario Tom Steyer con l'11,6%. Sotto il 10% tutti gli altri candidati: Pete Buttigieg è quarto col 7,6%, Elizabeth Warren quinta col 6,1%.

"Da qui avete lanciato Bill Clinton, Barack Obama ed ora me, la mia campagna è decollata": lo ha detto Joe Biden davanti ai suoi fan a Columbia dopo la vittoria in South Carolina. "Media e analisti davamo per morta la mia candidatura, ma oggi ha vinto il cuore del partito democratico e ha vinto alla grande", ha aggiunto. Poi ha ricordato che ora è il momento di scegliere che strada deve prendere il partito, ponendosi in alternativa a Bernie Sanders e vantando l'eredità di Obama.