'Harry-Meghan non potranno più usare il marchio Sussex Royal'

LONDRA - Harry e Meghan non potranno servirsi del marchio 'Sussex Royal', da loro registrato per possibili usi commerciali o di raccolta fondi, dopo la decisione di rinunciare ai ruoli ufficiali di membri senior della famiglia reale britannica e trasferirsi per ora in Canada. Lo scrive il Daily Mail, tabloid della destra populista impegnato da tempo in una campagna ostile ai duchi di Sussex, e a Meghan in particolare.

Il giornale - in un vistoso titolo "esclusivo" di prima pagina appaiato a quello che esalta la stretta post Brexit del governo conservatore di Boris Johnson in materia d'immigrazione dall'Ue - annuncia "il divieto della Regina" a utilizzare il marchio come una decisione già presa, pur in assenza di conferme ufficiali da Buckingham Palace. Nel testo, tuttavia, si limita a citare una fonte secondo la quale è stato deciso "di rivedere" la questione alla luce del passo indietro formale di Harry e Meghan. Ma con la precisazione che vi sono ancora "discussioni in corso" in casa Windsor