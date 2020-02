Libia: Borrell, su Sophia non c'è intesa

"C'è più di un Paese contro il rilancio dell'operazione Sophia. Quando ci si avvicina alla decisione finale, molti altri hanno alcune riluttanze. Oggi non penso ci sarà una decisione": lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, arrivando al Consiglio Esteri Ue.

"Lo possiamo fare al prossimo consiglio, se ci sono Stati che credono che occorrano più valutazioni" per convincersi che non produce effetti collaterali sulla migrazione. "Ho bisogno dell'unanimità e se non c'è,non si può fare",ha aggiunto.