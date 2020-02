Scontri Turchia-forze Siria,decine morti

ANKARA - Violenti scambi di artiglieria fra esercito turco e forze di Damasco nella provincia siriana di Idlib: almeno sei soldati dell'esercito turco sono caduti sotto le cannonate delle forze del regime di Damasco, secondo quanto comunicato dall'Osservatorio siriano per i diritti umani (quattro secondo il ministero della Difesa di Ankara). Nella quasi immediata risposta turca sono morti almeno 30-35 soldati siriani, secondo quanto comunicato alla stampa dallo stesso presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Il presidente turco ha anche rivolto un monito alla Russia: "Voglio dire alle autorità russe che il nostro bersaglio non siete voi, ma il regime. Non opponetevi", ha detto Erdogan. I militari turchi sono finiti sotto il fuoco delle truppe siriane perché non hanno avvertito la Russia dei loro movimenti nella regione di Idlib: lo dichiara il ministero della Difesa russo, ripreso dalla Tass. "Le unità turche - afferma il ministero, citato dall'agenzia Interfax - sono state spostate all'interno della zona di de-escalation di Idlib nella notte tra il 2 e il 3 febbraio senza avvertire la parte russa e sono finite sotto il fuoco aperto dai governativi contro i terroristi a ovest di Serakab".

Sono 151 mila i civili sfollati da Idlib nell'ultima settimana e diretti verso la frontiera turca a seguito dei raid del regime siriano e della Russia contro la roccaforte ribelle nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce Muhammad Hallaj, direttore del Coordinamento per la risposta alle operazioni in Siria, organizzazione vicina ad Ankara. Da inizio novembre, quando è ripresa l'offensiva governativa, gli sfollati sono in tutto 692 mila, secondo la stessa fonte.