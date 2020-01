Chris Hemsworth lancia l'appello per l'Australia

Chris Hemsworth, il 36enne attore australiano, ha fatto un appello via social per spingere a donare dopo gli incendi che stanno devastando il suo Paese. Il protagonista di Thor ha detto di aver contribuito con un milione di dollari.

Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated.https://t.co/KcBpMe7QvY pic.twitter.com/gYuA4LELZM