Australia in fiamme, fuga sulle spiagge. 8 morti in 48 ore

Gli incendi in Australia contano un'ottava vittima, mentre i soccorsi stanno pian piano raggiungendo le spiagge dove si sono raccolti molti residenti e turisti per sfuggire alle fiamme.

I video postati su internet mostrano mezzi dei vigili del fuoco attraversare foreste infuocate, canguri e altri animali in fuga. Il conto totale delle vittime è salito intanto a 18. Migliaia di persone sono rimaste bloccate nelle città australiane devastate dal fuoco dopo che le fiamme avevano avvolto le principali località turistiche e molte aree rurali lasciando almeno otto persone morte.

Navi della Marina e aerei militari sono stati schierati a fianco dei soccorritori per fornire aiuti umanitari e valutare l'entità dei danni.