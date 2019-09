Trump: 'Nessuna pressione su Kiev, è caccia alle streghe'

"Non c'e' stata alcuna pressione sull'Ucraina": le indiscrezioni in questo senso sono una "caccia alle streghe". Lo afferma il presidente americano Donald Trump, sottolineando che i dettagli della conversazione telefonica con il leader dell'Ucraina Volodymyr Zelensky potrebbero essere diffusi.

Donald Trump ordinò al capo di gabinetto della Casa Bianca di congelare oltre 391 milioni di dollari di aiuti all'Ucraina alcuni giorni prima la controversa telefonata col nuovo leder di Kiev Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Washington Post, spiegando che l'ordine fu comunicato al Pentagono e al Dipartimento di Stato.

Nella telefonata Trump, come ha ammesso, pressò il presidente ucraino perché fosse aperta un'indagine per corruzione contro il figlio di Joe Biden, suo avversario per la rielezione alla Casa Bianca.

Donald Trump mette in guardia l'Iran: le sanzioni contro di esso potrebbero essere irrigidite, a meno che Teheran non cambi atteggiamento. Trump lancia il suo messaggio dal palco dell'Assemblea Generale dell'Onu

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro è un "burattino di Cuba, che si nasconde dalla sua stessa gente". Lo afferma il presidente americano, Donald Trump.

Agli "attivisti dei confini aperti" Donald Trump, dal palco dell'Onu, dice: "le vostre politiche sono cattive e crudeli" perché rafforzano le organizzazioni criminali. Il presidente americano poi si rivolge ai migranti: "non pagate i trafficanti'

Donald Trump sta "monitorando" la situazione a Hong Kong: "il mondo si aspetta che Pechino onori il trattato su Hong Kong". Lo afferma lo stesso presidente americano intervenendo all'Assemblea dell'Onu, durante la quale ha invitato Pechino a proteggere il modo di vita democratico e la libertà di Hong Kong".

L'Iran è il maggiore sponsor mondiale del terrorismo. Lo afferma il presidente americano Donald Trump intervenendo all'Assemblea Generale dell'Onu.

"Nessun governo dovrebbe sponsorizzare l'Iran", aggiunge Trump.

Gli Stati Uniti vogliono scambi commerciali giusti e reciproci. Lo afferma il presidente americano Donald Trump, attaccando la Cina che non ha adottato le riforme promesse e fa ricorso a pesanti aiuti di Stato, oltre che rubare l'informazione tecnologica. "Il Wto ha bisogno di un cambio drastico", aggiunge Trump.

"Mi aspetto di chiudere un accordo con il Regno Unito": lo ha detto il presidente americano Donald Trump intervenendo all'Onu dove oggi parlerà anche il premier britannico Boris Johnson.

Donald Trump definisce "ridicole" le accuse di un suo pressing sull'Ucraina per indagare Joe Biden. Trump conferma di aver negato aiuti militari all'Ucraina prima della conversazione telefonica del 25 luglio con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente spiega come l'Europa dovrebbe contribuire maggiormente con aiuti a Kiev.

"Per decenni il sistema del commercio internazionale e' stato sfruttato da Paesi che agiscono in cattiva fede": e' quanto affermerà Donald Trump intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu secondo le anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca. "Al centro della nostra visione c'è un ambiziosa campagna per riformare questo sistema"

"Gli Stati Uniti non cercano il conflitto con nessun paese. Vogliamo pace e cooperazione ma io non smetterò mai di difendere gli interesse americani". Lo afferma il presidente americano Donald Trump all'Assemblea Generale dell'Onu, secondo gli estratti del suo intervento diffusi dalla Casa Bianca

Donald Trump sprezzante e ironico anche nei confronti di Greta Thunberg e del suo appassionato intervento all'Onu. "Sembra una ragazzina molto felice proiettata verso un futuro splendente e meraviglioso! Che bello!", ha scritto il presidente americano su Twitter accompagnando il commento sarcastico al video del discorso della giovane attivista svedese.