Brexit: nel Labour passa la linea Corbyn

La conferenza del Labour ha votato a maggioranza, non senza contrasti, a favore della mozione sulla Brexit presentata da Jeremy Corbyn che impegna il partito a convocare un secondo referendum entro 6 mesi in caso di vittoria elettorale, ma rinvia la decisione se impegnarsi fin d'ora a far campagna pro Remain o lasciare libertà di voto. La mozione opposta, presentata dal fronte che voleva fin d'ora la scelta del 'partito del Remain', non è invece passata ma ha avuto consensi anche fra alcuni fedelissimi del leader.

La base del Labour britannico è dunque ancora in maggioranza con Corbyn, il compagno 70enne Corbyn che ha riportato a sinistra un movimento non più blairiano. Ma sulla Brexit la linea del leader, improntata a un equilibrismo che non pare proprio pagare nei sondaggi in vista della sempre più incombente resa dei conti elettorale con i conservatori di Boris Johnson e le altre forze del Regno, tiene solo per il rotto della cuffia alla Conferenza annuale in corso a Brighton.