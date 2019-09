Spagna: trovato il corpo di Blanca Ochoa

ROMA - Trovato senza vita il corpo della ex sciatrice spagnola Blanca Fernández Ochoa nella Sierra de Guadarrama, dopo 11 giorni dalla scomparsa. La donna, 56 anni e madre di due bambini, presenta un forte colpo alla testa, probabilmente conseguenza di una caduta. Lo scrive El Pais.

Blanca Fernández Ochoa è stata trovata sulla cima di La Peñota, vicino a Cercedilla, nella Sierra di Madrid. Lo afferma El Pais citando fonti di polizia.

L'atleta era scomparsa il 24 agosto. L'ultima volta era stata vista entrare e uscire dall'Hipercor de Pozuelo de Alarcón. Lo

stesso giorno, un vicino di Cercedilla ha visto la donna dirigersi verso l'area dove è stato trovato oggi.

I familiari hanno iniziato a preoccuparsi lo stesso giorno della scomparsa per la mancanza di notizie e perchè il suo

cellulare era stato ritrovato in casa.

Blanca si era recentemente trasferita a vivere con sua sorella Lola e suo cognato, da quando, quella che era stata la

sua casa di famiglia, una villa a Las Rozas, era stata venduta.

I suoi figli, Olivia e David, vivono con il padre.

Il corpo è stato trasferito all'Istituto Anatomico Forense di Madrid, dove verrà eseguita un'autopsia per determinare la causa

della morte.