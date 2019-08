Il killer della sparatoria in Texas è stato ucciso. Ci sarebbe anche un bambino di 17 mesi fra i 21 feriti della sparatoria. Il bimbo sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco in pieno viso. Al momento il bilancio è di cinque morti. "Sono appena stato informato dal ministro della Giustizia, William Barr, sulla sparatoria in Texas. L'Fbi e le le altre agenzie sono impegnate" sul caso. Lo twitta il presidente americano Donald Trump.