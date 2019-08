G7: Trump, 'fake news' le tensioni con gli altri leader

'Fake news'. Così Donald Trump con una serie di tweet postati da Biarritz, bolla le notizie "false e inaccurate" sulle tensioni con gli altri paesi del G7 e sui rischi di recessione negli Stati Uniti. Gli incontri con i leader stanno andando "molto bene" e "il nostro Paese, economicamente sta andando alla grande".

"Prima che arrivassi in Francia - scrive Trump - notizie false e disgustose sostenevano che le relazioni con gli altri sei Paesi del G7 fossero molto tese e che i due giorni di incontri sarebbero stati in disastro". Allo stesso modo, prosegue, le fake news "stanno cercando di convincerci di una recessione, stanno tentando di spingere l'America verso tempi economici difficili, tanto peggio, tanto meglio, tutto pur di rendere la mia rielezione più difficile".

Il premier britannico Boris Johnson ha però ribadito la contrarietà ai dazi: "Siamo per la pace commerciale, pensiamo che il Regno Unito nel complesso abbia beneficiato notevolmente negli ultimi 200 anni del libero mercato ed è quello che vogliamo continuare a vedere".

Intanto il premier Giuseppe Conte è arrivato a Biarritz, per partecipare alle sessioni del G7 dedicate alla economia globale e alla sicurezza. Nello splendido palazzo affacciato sull'oceano sono arrivati tutti i leader del G7, accolti dal padrone di casa Emmanuel Macron, che ha preso il via con il confronto sull'economia globale.

La Russia ha fatto sapere che esaminerà un eventuale invito a Vladimir Putin per il summit G7 del 2020: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla testata online Sputnik. "Il presidente Putin - ha affermato Peskov secondo Sputnik - in una conferenza stampa ha già risposto: se arriva" l'invito "certamente lo prenderemo in considerazione".